Kultur: Anregende Doppelausstellung

Neben Beispielen aus der Serie „Glas“ sieht man von ihr kleinformatigere Arbeiten unter dem Titel „Zwischenbereich“, „Schattengrenze“ und „Nocturne“, in denen in einer diffizilen subtilen Farbpalette feinste Wahrnehmungen von Formen, Strukturen, Licht und Schatten umgesetzt werden.

Der Bildhauer Thomas Matt

Einen konstruktiven Kontrapunkt zu den Bildern setzen die Skulpturen von Thomas Matt. Der Bildhauer, der seine Werkstatt im elterlichen Bauernhof in Feldberg-Falkau hat, kommt ursprünglich vom Holz her. Inzwischen arbeitet Matt aber vorwiegend mit Stahl, genauer mit Stahlblech, das er teilweise mit Beton kombiniert - was eine reizvolle und spannende Materialverbindung darstellt.

Balance und Dynamik

Labilität des Gleichgewichts

Matts Thema ist die Labilität des Gleichgewichts, die Balance zwischen verschiedenen Formen, das Festhalten und Loslassen, die Spannung zwischen Dynamik und Statik. In der Formensprache bleibt er abstrakt, streng reduziert, Material und Form werden auf das Wesentliche vereinfacht.

Angeschnittene Kreise und offene Halbkreise, Bogen, Spiralen, Kufen, keilförmige Elemente finden sich in seinem Formenkosmos. Die Skulpturen definieren sich meist durch zwei Elementarformen: Stahlsegmente bilden mit Betonröhren und -rollen eine Einheit. Es sind Gebilde, die sich nicht gegen den Raum abschließen, sondern durchlässige, offene Formen haben.

Aufgebrochene Strenge

Der Bildhauer handhabt den Stahl in den schlicht gestalteten Plastiken souverän und frei. Aufgebrochen wird die Strenge der Formen durch warme Rostfarben des Blechs, sogar in Kombination mit leuchtendem Ultramarinblau. Ungewöhnlich sind Matts Skulpturen mit schlanken stählernen Elementen, die gleichsam wie Nägel den Beton „durchbohren“.

Anregende Doppel-Schau

Also eine sehr anregende Doppelausstellung, in der die Bilder und Skulpturen einerseits Kontraste bilden, andererseits auch Parallelen in den Formen und Farbtönen aufweisen.

Bis 14. April, Sa und So 12-17 Uhr (Fasnachtssonntag geschlossen, Ostersonntag und -montag geöffnet).