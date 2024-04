Große Bandbreite

Die Saison 2024/25 des Sinfonieorchesters Basel wartet mit einer Auswahl an Werken und Interpretationen auf. Von neuen Kompositionsaufträgen an renommierte Schweizer Komponisten bis hin zu originellen Interpretationen bekannter Meisterwerke bietet das Programm ein breites Spektrum an musikalischen Erlebnissen für ein breites Publikum, verspricht das Orchester.

Höhepunkte

Höhepunkte der Saison sind unter anderem der Abschluss des Brahms-Zyklus mit seiner 4. Sinfonie unter der Leitung von Chefdirigent Ivor Bolton, Gustav Mahlers monumentale 9. Sinfonie unter der Leitung von Sir Mark Elder und Richard Strauss’ opulente Alpensinfonie unter der Leitung des aufstrebenden Dirigenten Michele Spotti.