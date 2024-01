Kultur: Brecht in Basel

Verfremdungseffekt

Angespornt durch die Idee, der epischen Theaterpraxis von Brecht gnadenlos auf den Grund zu gehen, habe er schließlich eingewilligt. „In der Regieklasse auf der Ernst Busch-Schauspiel-Hochschule im Berliner Osten war ich ganz schön auf Brecht und seinen Verfremdungseffekt getrimmt worden“, sagt er. Diesen Verfremdungseffekt wollte und will Nunes mit seinem Ensemble nun zelebrieren, hinterfragen, auch ein bisschen veralbern.

„In einer gereiften Form“

Nunes wird also seine achteinhalb Jahre alte Inszenierung neu auf die Bühne stemmen - „in einer gereiften Form“, wie er sagt. Unter anderem mit Jörg Pohl und Sven Schelker, die heute dem Basler Ensemble angehören und nun nach vielen Jahren erneut in ihre Rollen schlüpfen: als Bettlerkönig Peachum und als Mackie Messer.

Pohl wechselt zudem seine Rolle von Peachum zu Bertolt Brecht mit Hornbrille, Arbeiterkluft, Zigarre und Schiebermütze als dessen Erkennungsmerkmale. Nunes greift damit zu einem doppelten Verfremdungseffekt: Auf der Bühne löst ein verfremdeter Brecht eine Diskussion darüber aus, wie man Brecht spielt.

„Ich will den Stoff auf den Kern herunterbrechen“, sagt er. So wie er es zuletzt bei „Antigone“ von Sophokles getan hat, die er als Zweipersonenstück in Schweizer Mundart auf die Bühne brachte. Und wie er es in der vergangenen Spielzeit mit Shakespeares „Sommernachtstraum“ getan hatte, den er als Ode an das Laientheater inszenierte und sich damit eine Einladung an das Berliner Theatertreffen sicherte.

Akribisch durchdacht

Mit Brechts „Dreigroschenoper“ wird Nunes also einmal mehr auf ebenso subversive wie akribisch durchdachte Art mit den gängigen Erwartungen brechen - ohne die gestrengen und bei Theaterleuten berüchtigten Vorgaben von Brechts Erben zu verletzten. „Bei mir weiß man nie so richtig, was herauskommt“, sagt er mit einem breiten Lächeln. Dies habe den Vorteil, dass man immer wiederkommen müsse, um sein Theater kennenzulernen.

Antú Romero Nunes’ Inszenierung von Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ hat am Samstag, 13. Januar, Premiere.