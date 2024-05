Geschichten zur Erbauung

Hebels Biblische Geschichten, 59 aus dem Alten und 64 aus dem Neuen Testament, wurden von der Evangelischen Kirchen-Section 1824 für Baden eingeführt und 35 Jahre später von einem Nachfolgewerk abgelöst. Für viele Leser von Hebels Werk sind die Biblischen Geschichten „unentdecktes Land“. Zurecht schreibt Otto Frommel: „Wer Hebel wirklich kennen will, der kann an seinen Biblischen Geschichten nicht vorübergehen“. 1818 wurde Hebel aufgefordert, mit der Arbeit zu beginnen.

Nach der Lutherbibel

Hebel wünschte sich, dass das Volksbuch und das Schulbuch, „mehr als jedes andere in seiner Art vollendet und klassisch seyn sollte“. Er plädierte für die Verwendung der Lutherbibel. Im Vorwort der Ausgabe von 1825 Dr. J. P. Hebels Biblische Geschichten. Für die katholische Jugend steht zu lesen: „Da die biblischen Geschichten des Dr. J. P. Hebel, von einem katholischen Geistlichen, für die katholische Jugend eingerichtet, nichts Anstößiges wider die katholische Glaubens- und Sittenlehre enthalten, vielmehr in einer angenehmen und gemeinfaßlichen Schreibart zur Belehrung und Erbauung trefflich geeignet sind, so wird kein Anstand genommen, diese Schrift zu approbieren und zum Gebrauche zu empfehlen“.