Kultur: Das Leben der Iberer

Virtuelle Zeitreise

Neben eindrucksvollen Originalfunden gibt es auch audiovisuelle Inhalte. Bei einer virtuellen Zeitreise in die iberische Siedlung Ullastret sind Gänsehautmomente garantiert, verspricht das Museum.

Kontakt mit Gottheiten

Viele Exponate aus rund 40 archäologischen Stätten Spaniens sind zum ersten Mal in der Schweiz zu sehen. Darunter die Statuette einer betenden Frau. Die Iberer traten mit ihren Gottheiten in Kontakt, indem sie ihnen in ihren Heiligtümern Votivfiguren weihten. Dort wurden zahlreiche männliche und weibliche Statuetten gefunden, die eine wichtige Quelle für Kleidung, Schmuck und Bewaffnung der iberischen Bevölkerung sind.