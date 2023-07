Kultur Der Maler Hermann Linde

Anerkannter Orientmaler

Nach seinem Studium an den Kunstakademien in Dresden und Weimar unternahm Hermann Linde ausgedehnte Studienreisen nach Italien, Tunesien und Ägypten und verbrachte einen mehrjährigen Mal-Aufenthalt in Indien. Zurück in Deutschland, schloss er sich der Künstlerkolonie Dachau an, der zeitweise auch Carl Spitzweg, Lovis Corinth, Emil Nolde, Franz Marc und Max Liebermann angehörten.

Für Hermann Linde war es eine Welt, die von naturalistischen und impressionistischen Einflüssen geprägt war. Sie fand ihren Ausdruck in Landschaftsbildern und Städteansichten, in Genrebildern und Porträts. Für sein großformatiges, vier mal sechs Meter großes Ölgemälde „Die Langar-Prozession“ wurde er mit der goldenen Medaille des Vizekönigs von Indien ausgezeichnet; für sein Werk „Arabische Flickschuster in Kairo“ erhielt er anlässlich einer Ausstellung in London die Silbermedaille.