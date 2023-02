Kultur Der Tenor Mauro Peter mit der „Winterreise“ im Burghof

Kein Schaudern

Und doch: Bei all diesen gesanglichen Vorzügen will sich nicht das Phänomen einstellen, dass diese „letzten Lieder“ einen schaudern lassen. Alles klingt verbindlich, eher melancholisch als verbittert, aber das hängt bei Mauro Peter mit der spontanen intuitiven Stimmung zusammen, von der er sich bei seinen Liederabenden leiten lässt.

Dass der „Wegweiser“ nicht zu jenen „schauerlichen Liedern“, die auf einen unheimlichen Weg in den Tod führen, lag weniger am Sänger als an der Bearbeitung für Streichquartett des Komponisten Jens Josef, die keine „komponierte Interpretation“ wie die von Hans Zender ist, aber den Text ausschmückt.

Basler Streicher

Das Spiel der Streicher vom Basler Sinfonieorchester - Nitzan Wolfson-Bartana und Akiki Hasegawa (Violinen), Josip Kvetek (Viola) und Christopher Jepson (Cello) - atmet romantische Gefühlswärme und hebt die tonmalerischen Affekte hervor. So klingen die gefrorenen Tropfen, die krähenden Hähne, die bellenden Hunde, die schreienden Raben naturalistischer, der „greise Kopf“ bildhafter durch eine Violinkadenz ausgemalt.

Rasselnde Ketten

Die rasselnden Ketten wirken in der originalen Klavierfassung aber bedrohlicher; auch das Gläserne, Eisige, Erstarrte besetzt das Klavier akzentuierter. Indes betonen manche Tremoli und Seufzer in den Streichern den Text stärker („Als noch die Stürme tobten“). Und passender als mit solcher „Schrammelmusik“ könnten die Bordunklänge im abschließenden „Leiermann“ nicht tönen.

Jeder Ton vibriert

Was diese Kammerversion zum Ereignis machte, war die gute Partnerschaftlichkeit zwischen den vier Streichern und dem Sänger. Da vibrierte jeder Ton vor Spannung in diesem Seelendrama, das in dieser ungewöhnlichen Fassung mit den warmen Streicherklängen jedoch mehr romantisch als verzweifelt-resignativ klang. Das nicht allzu zahlreiche Publikum hing gebannt an den Lippen des Sängers.