Kultur: Die beste Cellistin Deutschlands

Nordisches Element

Gade hatte in Leipzig studiert und dort Schumanns acht Novelletten für Klavier kennengelernt. Im furiosen Auftakt des Konzerts blitzte schlaglichtartig das volksliedhafte nordische Element auf, bevor sich die sinfonischen Strukturen in einer fugierten Aufnahme der zitierten musikalischen Melodien durchsetzten und in einem virtuosen und faszinierend durchsichtigen Finale endeten.