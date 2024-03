Kultur: Die Energie der Zukunft

Faszinierendes Beispiel aus Norwegen: Foto: Gabriele Hauger

Das Vitra Design Museum greift regelmäßig entscheidende gesellschaftspolitische Themen auf und trifft damit den Nerv der Menschen, was die stets große Publikumsresonanz zeigt. So gab es jüngst Ausstellungen zu Robotern, zu Plastik – nun also zur Energie. „Transform!“ – mit Ausrufezeichen – so ruft der Titel der ambitionierten Schau zum Handeln auf. Die Menschheit ist an einem entscheidenden Wendepunkt angelangt. Wir müssen Abschied nehmen vom naiven Glauben, dass Energie unendlich ist. Und wir müssen Lösungen finden.