Kultur: Die Lust am Tanz

Ein Traum wurde wahr

Gauthier tanzte im Stuttgarter Ballett – und stellte dann fest, dass er Lust hatte, eine eigene kleine Compagnie aufzubauen. Er blieb in Stuttgart, leistete Überzeugungsarbeit, überwand etliche Widerstände und konnte letztlich seinen Traum verwirklichen.

15 Jahre ist das her, heute hat der Name „Gauthier Dance“ in der Tanzwelt einen denkbar guten Klang und Stuttgart ist in zweifacher Hinsicht eine Tanzmetropole. Gauthier tanzte in Stuttgart in mehreren klassischen Rollen, darunter den Mercutio in „Romeo und Julia“. In den Cranko-Stücken „Jeu de Cartes“ und „The Lady and the Fool“ tanzte er den Joker beziehungsweise den Bootface.

Der Abend ist eine Produktion von Theaterhaus Stuttgart.