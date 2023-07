Kultur Die Rosenfels-Konzerte kommen

Direkt ins Herz

Die Brasilianerin Bia Ferreira spielt am Freitag, 28. Juli, Musik, die direkt ins Herz geht. Ihre Lieder sind politische Plädoyers für Feminismus und Liebe und zeugen zugleich von ihrer persönlichen Entwicklung, die sie von einem streng religiösen Elternhaus in einem kleinen Dorf auf die Bühnen der ganzen Welt führte.

Die Basler Rapperin La Nefera vereint in ihrer Musik unterschiedliche Genres zu Latin-Urban-Rap.

Vieux Farka Touré Foto: Kiss Diouara

Mia Morgan zeigt am Samstag, 29. Juli, wie wandlungsfähig die aktuelle Indie-Pop-Szene ist. Mit „Waveboy” kreierte sie einen überraschenden Indie-Hit und legte kurz darauf mit „Fleisch” ihr Debüt voll düsterem Pop und abgründigen Texten vor.

Die Brüder Michael und Stefan Heinrich sind das Duo Klan. Mal punkig-politisch, mal mit großem Herzschmerz, nie aber ohne intelligente und gleichzeitig emotionale Worte zeigen die beiden, wie deutscher DIY-Pop geht.

Pop, Jazz und Soul

Zum Abschlusskonzert steht schließlich am Sonntag, 30. Juli, Lady Blackbird auf der Bühne im Rosenfelspark. Ihr Debütalbum „Black Acid Rain“ wurde von der Fachpresse enthusiastisch aufgenommen. „Es sind Songs und Performances, die sich tief einbrennen“, schreibt der Guardian. „Rätselhaft und fesselnd“ nennt die New York Times die Sängerin aus New Mexico. Tatsächlich hat Marley Siti Munroe alias Lady Blackbird mit „Black Acid Rain“ ein Meisterwerk zwischen Pop, Jazz und Soul geschaffen.

Hypnotische Stimme

Mit ihrer hypnotischen Stimme zwischen Blues, Soul, Jazz und R’n’B navigiert die junge Sängerin Nnavy in einem Ozean der Gefühle. Mal melancholisch wie auf ihrem Debüt „Blue“, mal verführerisch wie auf „Come and get it“ lotet sie die emotionalen Tiefen aus, schreiben die Veranstalter. „Ich entdecke mich jeden Tag neu“, sagt sie selbst in einem Interview.

