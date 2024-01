Kultur: Die West Side Story

Original-Choreografie

Bereits seit 2003 tourt eine Produktion, die die Originalchoreografie von Jerome Robbins zeigt, weltweit und hat nach eigenen Angaben bisher über drei Millionen Zuschauer in 28 Ländern auf drei Kontinenten angezogen. Station wird jetzt auch Basel sein. Mit der Welttournee will das neue internationale Kreativteam rund um den renommierten Broadway-Regisseur und Schauspieler Lonny Price das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Musical-Klassikers aufschlagen.

Über die Macht der Liebe

„Die West Side Story hat so viele Jahrzehnte überdauert, weil sie das Menschliche in jedem von uns anspricht – die Macht der Liebe.“ Regisseur Price verband eine enge persönliche Beziehung zu Leonard Bernstein und Stephen Sondheim. Price hat die amerikanische Theater- und Filmwelt seit mehr als 40 Jahren als Schauspieler – unter anderem als der junge Neil Kellerman im Kultfilm „Dirty Dancing“ – und Regisseur erfolgreich mitgestaltet. Er will den Bühnenklassiker mit frischem Blick in ein neues Zeitalter präsentieren.

Authentische Tanzszenen

Choreograf Julio Monge bringt die Tanzszenen authentisch und mit neuer Energie auf die Bühne. Mit Anna Louizos steht Price eine der bekanntesten amerikanischen Set-Designerinnen zur Seite. Alejo Viettis farbenfrohe Kostüme sind nach Originaldesigns der 50er geschneidert. Unter der musikalischen Leitung des Dirigenten und Komponisten Grant Sturiale wird ein großes Orchester die in New York gecasteten Darsteller begleiten.

Alexander Bernstein, Sohn des Komponisten: „Dieses Musical ist heute noch immer so relevant und frisch wie 1957, als es uraufgeführt wurde. “

Gesamte Bandbreite

Die verhärteten Fronten der Gangs im Stück dulden keine Annäherung, und so steuert die große Liebe von Maria und Toni unaufhaltsam der Katastrophe entgegen. Liebesgeschichte, Coming-of-Age-Drama, Action-Krimi und Gesellschaftsstudie: Die West Side Story bedient sich der gesamten Bandbreite des erzählerischen Repertoires. Die unendliche, aber unmögliche Liebe, die zunächst alle Grenzen überwindet, dann aber an einer gespaltenen Gesellschaft scheitert, hat wohl bis heute nichts an Faszination und Relevanz eingebüßt.

West Side Story im Musical Theater Basel: 30. Januar bis 4. Februar: Di, Do, Fr, 19.30 Uhr, Mi 18.30 Uhr, Sa 14.30 und 19.30 Uhr, So 13.30 und 18.30 Uhr ; in englischer Sprache