Kultur: Ein Konzerterlebnis

Alle guten Geister aus Oberons Elfenreich hatten sich insgeheim an die Pulte des Sinfonieorchesters Basel auf der Bühne im Burghof gesetzt. Und ganz vorne an der Rampe stand eine Titania in blendendem Weiß, einem luftig-duftigen Tüllkleid, schulterfrei, grazil wie eine Balletttänzerin, feengleich: eine junge Feenkönigin der Violine.