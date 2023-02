Kultur Ensemble Eurythmeum im Burghof

30 internationale Künstler

Begleitet wird die Eurythmieaufführung, an der 30 erfahrene sowie junge Künstlerinnen und Künstler aus zehn Nationen teilnehmen, von Texten aus den Evangelien, Auszügen aus Rudolf Steiners „Das fünfte Evangelium“, Gedichten von Hilde Domin und Christian Morgenstern sowie von Kammermusik in Triobesetzung. Das Programm wird mit zeitgenössischer Musik eröffnet. Von dem Komponisten Matthias Bölts erklingt mit „Also stehen noch Tempel“ ein Werk für Violine und Klavier; „Die Fußwaschung“ von Jitka Kozeluhová ist für Flöte und Klavier gesetzt, verbunden mit einem Text aus dem Johannes-Evangelium.

Schutzengel des Menschen

Die Mitte oder „das Herz des Programms“, wie es Ideengeberin Frauke Grahl nennt, ist die Passacaglia „Der Schutzengel als Begleiter des Menschen“ aus der Rosenkranzsonate XVI von Heinrich Ignaz Franz Biber für Violine, aufgeführt in historischer Stimmung. Die Dramatik der Apostelgeschichte mit der Steinigung des Stephanus und der Bekehrung des Saulus wird begleitet von Musik aus der Sonate für Violine und Klavier op. 80 von Sergej Prokofjew.

Die Choreografien stammen von Aurica Arden, Ingrid Everwijn, Frauke Grahl und Eduardo Torres. Die Interpreten sind: am Klavier Hristo Kazakov, an der Geige Nathalie Vandroogenbroeck, an der Flöte Joachim Pfeffinger. Sprecherin ist Barbara Stuten. Zur besseren Verständlichkeit wird Markus Schneider aus Basel eine Einführung in das Programm geben.

