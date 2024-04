Kultur: Faszination Wald

Vielschichtige Perspektiven

Die Ausstellung „Waldeslust“ folgt in wechselnden künstlerischen Positionen und Techniken, darunter Malerei, Zeichnung und Skulptur, thematisch den vielschichtigen Perspektiven des Waldes. Sie nimmt den singulären Baum in den Blick, vom Wurzelwerk bis in seine erhabene Krone. Die starke Symbolik des Waldmotivs kommt zum Ausdruck, in seiner Vergänglichkeit ebenso wie in seiner Bedeutung für den Menschen als Erholungs- und Sehnsuchtsort oder Lebensgrundlage. Die Ausstellung will jedoch weit mehr sein als eine Reise in die Schönheit der Natur. Sie erinnert auch eindringlich an die drängende Bedrohung der Wälder angesichts von Phänomenen wie dem Waldsterben und die daraus resultierenden Folgen für den Menschen.