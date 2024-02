Kultur: Feuer, Rauch, Gebläse

Der Regenbogen ist Pienes bekanntestes Werk, das viele aber wohl gar nicht als Kunst deklariert hätten. Das passt aber zu diesem Kunst-Avantgardisten, der zugleich Weltverbesserer und Forscher war - durchaus im wissenschaftlichen Sinne. So leitete der studierte Künstler und Philosoph ab den 1970er-Jahren am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston ein Medienlabor für künstlerisch-optische Experimente.