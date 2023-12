Kultur: Fremdschämen im Container

Ganz normale Menschen?

Eine Gruppe „ganz normaler“ Menschen ließ sich in einen Wohncontainer sperren und rund um die Uhr von Kameras aufzeichnen, die das Geschehen einem rasch wachsenden Publikum in die gute Stube weitergaben.

Selbstdarstellung

Die 1999 in den Niederlanden erfundene Reality-Show war die erste, die in Einschaltungen am TV-Bildschirm und rund um die Uhr als Livestream zu verfolgen war. „Big Brother“ war gewissermaßen die Geburtsstunde der von Selbstdarstellung beherrschten Social Media. Facebook und Instagram folgten erst nach 2004. In einer Vitrine neben dem zehn mal zehn Meter großen Container könnte das erste iPhone von 2007 ausgestellt werden.