In den Nominierungen zum deutschlandweit renommiertesten Blues-Preis steckt in diesem Frühjahr einiges an südbadischer Musikalität: Mit dem Blues-Club ChaBah in Kandern, der Freiburger Radiosendung Bluesclubradio und dem Dreyland-Bluesfestival aus Schopfheim gibt es drei südbadische Nominierungen. Zudem nehmen die beiden südbadischen Bands „Blue Deal“ und „TipiTina“ an der parallelen „German Blues Challenge“ teil.