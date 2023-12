Kultur: Genie, Maler, Raufbold

Doch an den großen Meister Caravaggio und den von ihm geprägten „Caravaggismo“ reichen sie nicht heran. Das zeigen unter anderem eingestreute Faksimile von berühmten Werken und noch viel deutlicher die wenigen Originale.

Da ist zum Beispiel der berühmte „Junge, von einer Eidechse gebissen“ von 1594. Es gibt verbrieft zwei originale Versionen dieses Bilds. Die National Gallery in London besitzt eine, die andere ist in Florentiner Privatbesitz. In Basel ist die Herkunft mit Privatsammlung angeschrieben. Caravaggio erweckt in diesem Gemälde auf faszinierende Art ein Stillleben zum Leben. Ein Knabe, der sich an den Kirschen vergreifen möchte, wird von einer Eidechse gebissen. Der Künstler hat auf ergreifende Art den Moment des mit Schmerzen verbundenen Schrecks festgehalten.

Magdalena in Ekstase

Oder da ist die berühmte „Magdalena in Ekstase“, die am Schluss des Ausstellungsrundgangs in einem Altar eingebettet ist. Berühmt ist das vielfach kopierte Gemälde unter anderem, weil seit seiner Entdeckung in einer italienischen Privatsammlung vor rund zehn Jahren darüber gestritten wird, ob es sich um ein Original handelt oder nicht.

Die mögen sich bei Betrachten des wunderbaren Bilds aber nicht daran stören. Sie können dies noch bis zum 7. April tun, bevor die Ausstellung nach Südkorea weiterreisen wird.