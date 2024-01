Kultur: Großmeister der Fotografie

Momente aus dem Leben

Jeff Wall kreiert mit seiner Kamera einen Moment aus dem Leben, wie es ihn geben könnte. Der Betrachter schaut sich das Bild an, fragt nach der Vorgeschichte, überlegt, wie die Szene entstanden sein könnte, wie es weitergeht, wer die Menschen sind, was sie bewegt.

Bewusst geschaffene Brüche provozieren und irritieren. Wie beispielsweise der Rosen verkaufende Mann in „In front of a Nightclub“, 2006, eine gescheiterte, einsame Existenz zwischen all den jungen, lebenshungrigen Leuten, die vor einem Club stehen und sich auf das pralle Leben freuen.

Kritische Reflexionen

Foto: Gabriele Hauger

Jeff Wall zeigt eingefrorene Sequenzen, an Videostills erinnernd, wie wir sie flüchtig wahrnehmen könnten, wenn wir durch Stadtlandschaften streifen. Sie sind aber auch kritische Reflexionen über soziale Ungerechtigkeiten. Wenn in „Storyteller“ (1986) indigene Menschen unter einer Autobrücke sitzen und Trost suchend den Erzählungen eines „Ältesten“ lauschen. Neben der Sozialkritik finden sich hier wie in mehreren Arbeiten Anspielungen auf berühmte Malerei, mit der der kanadische Fotograf bestens vertraut ist.

Geradezu philosophisch ist der Inkjet-Print einer alten Dame, die inmitten von Bücherschränken auf einen kaputten Strumpf schaut. Wird sie ihn stopfen? Lohnt sich das? Was lohnt sich überhaupt im Leben? Was ist vergänglich? Was bewahrenswert? Ein ganzer Fragenkatalog breitet sich aus.

Jeff Wall zeigt einsame Vorstadthäuser, vermüllte Landschaften, Stillleben, Architektur oder einen Friedhof mit einem frisch ausgehobenen Grab. Dieses, eigentlich düsterer Schlund und Endstation, wird hier zur wundersamen Quelle des Lebens: Mit Wasser gefüllt, tummeln sich hier bunte Seesterne und ein Oktopus, im übrigen das Lieblingstier Walls, wie der Kurator der Ausstellung, Martin Schwander, verrät.

Über 50 Hauptwerke

„Restoration, 1993 “ Foto: Gabriele Hauger

55 Hauptwerke aus fünf Jahrzehnten und allen Schaffensphasen von Jeff Wall, über ein Viertel seines Oeuvres, werden in der Ausstellung in elf Sälen eindrucksvoll präsentiert. Besonderes Augenmerk richtet die Schau auf die Arbeiten der letzten zwei Jahrzehnte, darunter sind einige, die in Riehen erstmals öffentlich zu sehen sind.

Jede Fotografie ist eine eigene Bildfindung mit oft rätselhafter Erzählstruktur: zwischen Emotion und Reflexion, zwischen Bewusstem und Unbewusstem, zwischen Spontaneität und Kalkül.

Der Katalog

Vertiefende Informationen bietet der Katalog, der im engen Austausch mit dem Künstler von Uwe Koch gestaltet wurde. Darin findet sich auch ein erhellendes Gespräch zwischen Künstler und Kurator. Geboten werden zudem Museumsgespräche, Workshops sowie spezialisierte Führungen für unterschiedliche Personengruppen.

bis 21. April, täglich 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr