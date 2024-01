Kultur in Schopfheim: Milster singt Lieder aus großen Musicals

Milster war in Wien bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber mit dabei. Der Titelsong „Erinnerungen“ – „Memories“ wurde zu ihrem Markenzeichen, heißt es in der Ankündigung. 30 Jahre später stand Angelika Milster in der Titelrolle der Norma Desmond in Sunset Boulevard erneut in einem Musical von Webber auf der Bühne. Auch in der deutschen Uraufführung von „Mozart!“ war sie als Baronin von Waldstätten zu sehen.

Milster nahm bereits mit zwölf Jahren Gesangsunterricht. Sie besuchte die Schauspielschule von Margot Höpfner und studiert dort Gesang, Schauspiel, Tanz und Pantomime. Von dort ging es ans Hamburger Thalia Theater und dann zu ihrem ersten Film. Für ihre Darbietung in „Meine Sorgen möcht’ ich haben“ bekam sie den Ernst- Lubitsch-Preis. Es folgten Rollen in „Der Landarzt“ und an der Seite von Mirja Boes in der RTL-Comedy „Angie“. Milster veröffentlichte mehrere Musik-Alben, von denen fünf in den Albumcharts landeten.