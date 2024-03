Kultur in Weil am Rhein: Wenn junge Leute Wortkunst machen

Daniel Wagner wurde in Basel geboren, ist in Lörrach aufgewachsen und wohnt seit 2005 in Heidelberg. Dort hat er Germanistik, Geschichte und Latein studiert. 2007 begann er zu Slammen. Inzwischen ist er Rekord-Finalist bei den deutschsprachigen Poetry Slam-Meisterschaften. Er wurde drei Mal Landesmeister und zwei Mal deutschsprachiger Vizemeister. Wagner tourt regelmäßig durch die Republik. Im Repertoire hat er unterhaltsame, schwarze, bitterböse Satire aber auch heitere und fröhliche Wortkunstbeiträge.

Der Comedian Gregor Stäheli steht seit 2009 auf Poetry-Slam-Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit über 300 Auftritten und zahlreichen Finalteilnahmen an Schweizermeisterschaften und der Teilnahme am Finale der deutschsprachigen Meisterschaft (DE/CH/AT) im Hallenstadion Zürich 2018 gehört er zu den aktivsten und erfolgreichsten Vertretern dieser Szene. Stäheli entdeckt als genauer Beobachter die lustigen, kuriosen, aufreibenden aber auch ruhigen Seiten des Lebens und verpackt das Beste daraus pointensicher in seine Texte.