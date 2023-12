Kultur: Klassik macht Spaß

Pianist Wojciech Waleczek kommt erstmals nach Rheinfelden. /Radoslaw Kazmierczak

Konzerte im Herbst

Die weiteren vier Konzerte sind im Herbst angesiedelt. Auftakt ist am 27. September mit der Guitar Gala Night im Rahmen des Festivals Akkorde am Hochrhein. Zwei weltweit gefragte Duos kommen in den Dietschysaal: Das deutsch-kanadische Amadeus Guitar Duo gehört seit 30 Jahren zur internationalen Spitzenklasse. „Virtuos, überraschend, auch Eigenkompositionen stehen auf dem Programm“, so Rago. Das süddeutsche Duo Gruber und Maklar liebt Programme von großer Vielfalt und will die schönsten Werke der Literatur für Gitarre vom Barock bis zur Moderne bieten.

Tastenvirtuose

Nach der Gitarre ist beim nächsten Konzert am 25. Oktober das Klavier dran. Der polnische Pianist Wojciech Waleczek tritt erstmals in Rheinfelden auf. Er hat „Die größten Hits der klassischen Musik“ im Gepäck: von Debussy, Chopin über Bach bis Beethoven.

Aufhorchen lässt auch der Name des Dresdner Residenz Orchesters, das Vivaldis Vier Jahreszeiten am 22. November im Bürgersaal aufführt. Das Ensemble schafft es regelmäßig, in kleiner Besetzung mit eigenen Bearbeitungen und Interpretationen große Werke auf die Bühne zu bringen. Mit im Gepäck: Werke von Mozart, Beethoven und Boccherini.

Zum Abschluss der Konzertreihe wird es nordisch: Am 13. Dezember stehen Lichtwerke und die Magie des Nordens im Fokus. Unter dem Titel „Aurora Polaris“ sind Werke von Debussy, Grieg und Pärt an Klavier und Violine zu hören.

Abo-Preis: 105, ermäßigt 75 Euro; Doppel-Abo Klassik und Kabarett: 190, ermäßigt 115; Neu: „Abo-Beifahrer“: Mit einem Abo können bis zu zwei kulturinteressierte Kinder oder Jugendliche is 21 Jahre für fünf Euro mit ins Konzert kommen.