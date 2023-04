Kultur Kubanisches Feuer im Musical Theater

Zum Zehnjährigen

Mit ihrer Mischung der Tanzstile ist das Ballet Revolución, das aktuell sein Zehnjähriges feiert, wohl einmalig. Die 21 Tänzer sind klassisch ausgebildet, beherrschen Spitzentanz, Pirouette und elegantes Pas de deux. Sie überzeugen indes genauso mit Hip-Hop-Sequenzen, Latino-Stil oder Elementen des Modern Dance. Wem das nach einer allzu wilden Mischung klingt, der sollte sich das live-Erlebnis gönnen. Warum nicht an einem Abend alle Möglichkeiten und Schönheiten, die der Tanz bietet, serviert bekommen?

Mit Live-Band

Natürlich ist die Choreografie nah am allgemeinen Publikumsgeschmack orientiert. Die ausgezeichnete Live-Band samt stimmgewaltiger Sängerin und entfesseltem Trommelspiel, hat an diesem Erlebnis wesentlichen Anteil. Und besonders im zweiten Teil reiht der Choreograf einen Ohrwurm-Hit an den nächsten von Ed Sheeran und Lady Gaga mit Bradley Cooper bis zu Price unvergessenem „Purple Rain“. Dabei bekommt das jubelende Publikum ein Auf- und Abwogen der Emotionen serviert. Spielerische Leichtigkeit beim Gruppentanz, wenn jeder der Tänzer in kleinen Soli seine Klasse ausspielt. Perfekt synchron getanzte Passagen , die sich mit zartem Paartanz abwechseln. Wunderbar wenn, zwei Liebespaare rechts und links der Bühne jeweils im Wechsel ausgeleuchtet um einen Stuhl tanzen, jedes gefangen ins einer eigenen Leidenschaft.