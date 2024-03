Kultur: Kunst aus Licht

Untitled (to Don Judd, colorist), Entstehungszeit: 1987 Foto: Florian Holzherr/Florian Holzherr

Die Kunstkommission war sich damals nicht einig, ob das Werk an dieser Stelle verbleiben sollte. Erst die Schenkung durch die Dia Art Foundation überzeugte die Skeptiker. Dennoch blieben die Röhren lange Zeit noch ausgeschaltet. Heute gehört das Spiel des rosaroten, gelben, grünen und blauen Lichts ganz selbstverständlich zum Haus.

Retrospektive

Die Retrospektive gibt einen chronologischen Parcours durch die Ausstellungsräume vor, der gleichzeitig auch thematischer Art ist. Denn mit der Zeit schuf Flavin immer komplexer zusammengestellte Lichtinstallationen. Diese widmete er zum einen seinen Künstlerfreunden wie Donald Judd oder Jasper Johns, zum anderen aber verband er sie mit politischen Aussagen gegen den Vietnamkrieg oder das atomare Wettrüsten. Gegen eine Deutung im metaphysischen Sinne wehrte sich Flavin aber mit den Worten: „It is what it is and it ain’t nothin’ else.“ (“Es ist, was es ist, und es ist nichts anderes.“)

Grenzen aufgelöst

Trotzdem lässt sich das Metaphysische nicht beiseite schieben, wie der Gang durch die Ausstellung zeigt. Flavins Arbeiten verändern das Raumempfinden, lassen Ecken verschwinden, lösen die architektonischen Grenzen auf, was durchaus im Sinne des Künstlers war.

Die Ausstellung „Dan Flavin - Widmungen aus Licht“ im Neubau des Kunstmuseums Basel dauert bis 18. August.