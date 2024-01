Kultur: Kunst: Schandbar billig

Das Gemälde

Charlotte von Wesdehlen (1877–1946) war eine aus Deutschland eingebürgerte Schweizerin jüdischer Herkunft, die ihre Heimatstadt Berlin in der NS-Zeit verlassen musste. Sie verkaufte das Werk, weil sie für ihren Lebensunterhalt in der Schweiz Geld benötigte. Der Verkaufspreis war niedrig; Georg Schmidt, der damalige Direktor des Kunstmuseums Basel, sprach selbst von einem „schandbar billigen Preis“.

Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles kommen Kunstkommission und Kunstmuseum zum Schluss, dass der Fall des Rousseau-Ankaufs nicht zu einer Restitution des Werkes führt.

Die Zwangslage sei in der Schweiz eine andere als in Deutschland oder den besetzten Gebieten; der Vermögensverlust dort sei unmittelbar und die Situation für die Betroffenen in aller Regel lebensbedrohend.

Die ausführliche Begründung ist auf der Website des Kunstmuseums veröffentlicht. Das Kunstmuseum erachtet dies als Teil der Würdigung des Schicksals von Charlotte von Wesdehlen und als notwendige Aufarbeitung der Geschichte der eigenen Institution.

Was ist Fluchtgut?

Der Begriff Fluchtgut unterscheidet sich von Raubkunst, welche jüdischen Eigentümern vom NS-Regime geraubt wurde. Der Begriff wurde in der Schweiz über viele Jahre hinweg als Kategorie verwendet, um Ansprüche auszuschließen. In den letzten Jahren ist allerdings ein Umdenken festzustellen.

In der internationalen Praxis ist der Umgang mit Fluchtgut-Verkäufen sehr unterschiedlich. Es finden sich sowohl Rückgaben als auch Ablehnungen auf Ansprüche auf dieselben, erklärt das Kunstmuseum; zudem bestehen vermittelnde Positionen. Die Restitution von Fluchtgut ist möglich, bildet allerdings die Ausnahme. Eine solche Ausnahme sei laut Kunstkommission und Kunstmuseum im vorliegenden Fall weder ersichtlich noch begründet.

Transparenz für Besucher

Das Gemälde „La muse inspirant le poète“ finden Besucher des Kunstmuseums aktuell in der Sonderausstellung im Neubau ausgestellt. Sobald das Werk wieder in die Sammlung im Hauptbau integriert wird, will das Museum mit einem Hinweisschild auf die Herkunft des Kunstwerkes aufmerksam machen. Mittels QR-Code werden interessierte Ausstellungsbesucher dann die Möglichkeit haben, ausführliche Informationen abzurufen.