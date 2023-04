Kultur Lesung und Musik zum Orient

Als „Ensemble in Residence“ ist das delian::quartett in der Saison 23/24 mit vier Veranstaltungen im Burghof zu erleben. „Was für ein großartiges Unterfangen: Im Zuge unserer Residenz im Burghof wird unser delian::quartett gemeinsam mit verschiedenen illustren Künstlern ein Best-of unserer außergewöhnlichen Projekt-Kreationen präsentieren“, blickt Andreas Moscho der Saison 2023/24 entgegen. „Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, gebündelt zu zeigen, was Kammermusik in großem Rahmen vermag. Unsere Porträt-Reihe folgt unserer Überzeugung, dass ein Konzert-Besuch spannend sein sollte, berührend und heutig. Die Zeit mit unserem delian::quartett soll Spaß machen und ein aufregendes Abenteuer werden. Stammgast in Lörrach zu sein und mit unserem Publikum Freundschaft zu schließen – darauf freuen wir uns sehr.“

Die Musiker machen in Kooperation mit Künstlern, die selbst nicht auf Streichinstrumenten zu Hause sind, Größen des Klassikkanons neu erlebbar. Der US-amerikanische Clown Peter Shub, das katalanische Künstlerkollektiv Piedra Muda LAB, die Jazzpianistin Julia Hülsmann und die Sopranistin Claudia Barainsky stehen dabei mit dem delian::quartett auf der Bühne. o

Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, Burghof Lörrach