Kultur Malerei von Vivian Kahra im Stapflehus

In der digitalen Welt

Schon lange hatte der Kunstverein Weil keine reine Malerei-Ausstellung mehr. Jetzt war es also an der Zeit, zumal die letzten Ausstellungen doch stark der Medienkunst gehörten. Hartung sieht in den Bildern der in Freiburg lebenden Künstlerin Aspekte der „Neuen Romantik“. Für ihn gehört die Malerin in diese Bewegung durch ihre „gefühlvolle Malerei“ und die Verbindung von Bewegung und Ruhe.

Bewegung, darunter auch Szenen von Sport, zeigen die Bilder. Einige stammen noch aus Kahras Zeit in New York, wo sie zwölf Jahre gelebt hat. Bezeichnend sind die großen Szenenbilder, die von Skatern in New York City inspiriert sind - einem dort beliebten Fortbewegungsmittel.