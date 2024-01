Kultur: Meisterin an der Trompete

Von Jazz bis Klassik

Die Westfranzösin studierte zunächst in Le Mans, anschließend in Paris. Von Anfang an profiliert sie sich in beiden Sparten – im Jazz ebenso wie in der klassischen Musik –, fühlt sich auf den Bühnen von La Folle Journée in Nantes ebenso wohl wie beim Jazzfestival in Marciac, zur Primetime mit Wynton Marsalis. Es ist kein Zufall, dass sie hier nicht mit einem Pianisten, sondern mit dem großartigen Akkordeonisten Félicien Brut gemeinsam auftritt, einem Schüler von Richard Galliano, der 2017 gemeinsam mit dem Quatuor Hermès das reizvolle Projekt „Le Pari des Bretelles“ ins Leben gerufen hat, schreiben die Veranstalter.