Kultur: Mizmorim Kammermusik Festival in Basel

Hochkarätige Ensembles

Das Festival präsentiert rund 30 erstklassige Musiker, zehn hochkarätige Ensembles, zwei Uraufführungen und mehrere Schweizer Erstaufführungen. Als besonderer Höhepunkt wird das Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) unter der Leitungvon Baldur Brönnimann im Stadtcasino Basel das Werk „Tehillim“ von Steve Reich aufführen.

Zu den weiteren Höhepunkten gehören die Konzerte mit dem Leipziger Vokalensemble Amarcord in der Basler Synagoge sowie mit dem Ensemble Hespèrion XXI, der Capella Reial de Catalunya und Jordi Savall in der Martinskirche Basel.

Auftakt ist am Mittwoch, 24. Januar, im Jüdischen Museum der Schweiz mit einer Führung zur Geschichte des Judentums in der Schweiz von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Es folgt mit „Mizmorim at Teufelhof“ ein Pre-Concert mit dem Duo Woven. Das große Eröffnungskonzert ist dann am Donnerstag, 25. Januar, im Stadtcasino Basel, 19.30 Uhr. mit „Hallelujah“ und Werken auch von Leonard Bernstein.

mizmorim.com