Dieses Jahr macht der Zyklus seinem Namen alle Ehre: Die drei geladenen stehen laut Mitteilung für herausragende musikalische Qualität im Dreiländereck: Dieter Lämmlin, Organist der Eglise française in Basel, eröffnet den Zyklus am 13. Oktober; es folgt Markus Schwenkreis, Lehrer an der Schola Cantorum Basiliensis und Organist in Binningen und am Dom in Arlesheim am 20. Oktober. Christoph Bogon, Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor in Schopfheim, wird dann am 27. Oktober den diesjährigen Regio-Orgelzyklus beschließen.