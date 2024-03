Kultur: Preis an Keramikerin

Den Schaffensfleiß von Elisa Stützle-Siegsmund spiegelt eine umfangreiche Liste von Ausstellungen im In- und Ausland, bis zu zehn pro Jahr. Zahlreiche Arbeiten von ihr werden auch in öffentlichen Sammlungen gezeigt. 2018 wurde sie mit dem Baden-Württembergischen Staatspreis für Gestaltung, Kunst und Handwerk und dem Preis der Stadt Meersburg ausgezeichnet. Die neue Auszeichnung mit dem Kunstpreis der Sparkasse Markgräflerland bedeute ihr sehr viel, sagt Stützle-Siegsmund. „Es war eine große Überraschung für mich, es ist ja auch ein sehr renommierter Preis“, sagt sie. Als Keramikerin arbeitet sie stets allein in ihrem Atelier, anders als Musiker oder Theaterleute, die dauernd in direktem Kontakt mit dem Publikum stehen. Ein solcher Preis bedeute deshalb die Wahrnehmung und Wertschätzung, ohne die Kunst generell nicht leben kann.

Die Preisverleihung

Die Preisverleihung mit dem Makrgräfler Kunstpreis 2024 an Elisa Stützle-Siegsmund und mit dem Markgräfler Kunstförderpreis an die Multimedia-Künstlerin Katrin Niedermeier findet am Donnerstag, 21. März, 19 Uhr, in der Städtischen Galerie im Stapflehus in Weil am Rhein statt. In diesem Rahmen wird auch eine Ausstellung der beiden Künstlerinnen eröffnet. DieLaudatio hält die Kunstsachverständige des Stiftungsbeirates der Sparkasse Markgräflerland, Heike Piehler.