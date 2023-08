Kultur Purer Bluesrock

Danny Bryant - das ist purer Bluesrock mit großer Dynamik: Der Gitarren-Ziehsohn von Walter Trout gilt immer noch als Geheimtipp, obwohl er für Santana und Joe Cocker arbeitete. „Ein fantastischer Gitarrist, der fähig ist, eine Fender Stratocaster zum Singen zu bringen“, urteilt Joe Bonamassa. Für das bekannteste englische Musikmagazin Classic Rock Magazine ist Danny Bryant ein „National Blues Treasure“(nationaler Blues-Schatz). Der erst 42-Jährige hat sich in der europäischen Bluesszene seit knapp zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht, indem er über 2500 Club- und Festivalauftritte für seine zahlreichen Fans absolviert hat, und gilt in der Branche als einer der Besten. Bei seinem elften Studioalbum „Means Of Escape“ müsse man klarstellen: Ein besserer, leidenschaftlicherer Gitarrist in Hendrix Manier findet man nicht so schnell wieder, so die Veranstalter.