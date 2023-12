Kultur: Regionale im Stapflehus

Bei der Vernissage vor viel Publikum machte der aus Mulhouse stammende Künstler Jérome Grivel eine Performance mit seinen „Conversation models“, die nah am Überthema der diesjährigen Regionale war: „Nah herangehen“.

Nähe und Distanz ist der Leitfaden dieser aktuellen Schauen. Grivels Holzstäbe mit Metallscharnieren, geraden Linien und Winkeln kann man als bewegliche geometrische Raumskulpturen bezeichnen. Der französische Künstler bewegte sich in diesem Gestänge in langsamer Gangart und wurde so zu einer menschlichen Skulptur. Das Publikum darf in die drei beweglichen Module „einsteigen“ und sie in eine andere Form bringen.