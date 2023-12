Kultur: Schnell unter die Haube

Klare Familienplanung

Das Stück wirft einen Blick in die gute alte Regency-Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts, die so gut auch wieder nicht war, denn die Frauen waren noch lange nicht emanzipiert. Der Frau gestand man nämlich nicht zu, dass sie in der Lage sei, Besitztümer zu haben und Vermögen zu verwalten. So war das erklärte Ziel der Familienplanungen, die wohlgeratenen Töchter aus gutem Haus baldmöglichst zu verheiraten. Es musste ein betuchter Ehemann her, eine gute Partie gemacht werden.

Verkupplung gefragt

Auch Mrs. Bennet ist dieser Meinung, sie muss ihre fünf Töchter Elizabeth, Jane, Mary, Kitty und Lydia unter die Haube bringen, damit sie keine alten Jungfern werden. Da kommt ihr ein Ball in der Stadt gerade gelegen. Dort trifft sich die High Society, die jungen wohlhabenden Herren und die hochmütigen Dandys wie der Junggeselle Mr. Bingley und Mr. Darcy, der eher schlechte Manieren hat.