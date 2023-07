Kultur Simply Red begeistern

Der ein oder andere im Publikum wird sich vielleicht an Hucknalls spektakulären Auftritt bei Stimmen 2003 erinnern, als das Konzert gewitterbedingt kurz vor dem Abbruch stand, und Hucknall windzerzaust über das Unwetter triumphierte, das dann doch einen Bogen um Lörrach machte.

Gänsehaut-Gefühl

Ganz so dramatisch verlief das Konzert am Sonntagabend nicht. Gänsehaut-Gefühl gab es aber trotzdem jede Menge. Zum einen, als Hucknall der unvergessenen Tina Turner die Ehre erwies – das hatte einen Abend zuvor auch Zucchero getan; zum anderen, als bei der Zugabe mit „If you don’t know me by now“ sich viele beseelt in die Arme sanken.

Eingeläutet hatte den Abend die Mannheimer Elektropop-Band ClockClock mit ihrem sympathischen, gut gelaunten Frontmann. Die Band besteht aus den beiden Produzenten Fabian Fieser und Mark Vonsin sowie dem Sänger Bojan Kalajdzic. Sie hatten jede Menge Hits im Gepäck wie „Sorry“ oder „Someone Else“, die es in die Charts geschafft haben. Ein schöner Einstieg in einen stimmigen und auch ein bisschen nostalgischen Marktplatz-Abschluss: „Holding back the Years...“