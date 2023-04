Kultur Stimmen-Konzerte ziehen

Die Konzerte werden als intensive Erlebnisse beschrieben. Mal in Rock’n’Roll-Manier, mal mit experimentellen Sounds oder mit Folk-Einschlägen lässt alt-J die Genre-Grenzen verschwimmen und lotet die musikalischen Möglichkeiten aus. Songs wie „Left Hand Free“ oder „Matilda“ sind inzwischen fast zu Klassikern geworden.

Die Anfänge der Band

Die Anfänge der Band gehen auf das Jahr 2007 zurück. Damals lernten sich die Musiker an der Uni Leeds kennen, wo sie englische Literatur studierten. Die ersten Aufnahmen entstanden noch in ihren Schlafräumen an der Universität. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte. 2012 gewann alt-J den renommierten Mercury Prize. Bei den Brit Awards 2013 war die Band gleich in drei Kategorien nominiert.

Der Band-Name

Der Bandname ist auf die Tastenkombination zurückzuführen, mit der auf englischen Mac-Tastaturen das Zeichen ∆ dargestellt wird, das eine tiefere Bedeutung für die Band hat. Das Delta-Zeichen wird in mathematischen Gleichungen als Symbol für die Differenz verwendet.

Tickets sind ab dem heutigen Dienstag, im Burghof Lörrach erhältlich sein, außerdem bei Reservix und unter www.stimmen.com.

Das Line-Up für die Marktplatzkonzerte sieht damit bislang folgendermaßen aus: Mittwoch, 12. Juli: Zoe Wees// Support: LOI; Donnerstag, 13. Juli: Danger Dan; Freitag, 14. Juli: alt-J; Samstag, 15. Juli: Zucchero; Sonntag, 16. Juli: Simply Red.

Nachfrage ist da

Mit dem Vorverkauf sind die Organisatoren zufrieden. Simply Red und Zucchero dürften in absehbarer Zeit ausverkauft sein. Auch Zoe Wees ist gut gefragt, erklärt Pressesprecher Ingmar Lorenz auf Nachfrage. Aber auch die neu aufgegleisten speziellen Angebote sowie die Konzerte in der Schweiz in Binningen, Riehen und Arlesheim stoßen auf großes Interesse, zeigt er sich für den Verlauf des Festivals zuversichtlich.