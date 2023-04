Kultur Tanzabend mit Aterballetto

Die Bild- und Körpersprache der Tänzer packt die Zuschauer von der ersten Minute an. Das „Stabat Mater“ von Arvo Pärt als Einstieg in den Abend – und das in der Karwoche – ist von großer emotionaler Wucht. Was für ein seltener Genuss, dass die Wirkung des Tanzes zudem von Live-Musik (Quartetto Motus per la Toscanini) noch gesteigert wird!