Kultur Theater im Hof mit Matthias Matschke

Matschke, 1968 geboren, wuchs im hessischen Odenwald auf. Sein Studium brach er ab, um in Berlin an der Universität der Künste zu studieren. Inzwischen ist er ein gefragter Schauspieler, ist auch als Mitwirkender in der kabarettistischen Heute-Show bekannt.

Der Roman

Der Roman wird als unterhaltsam-beschwingter Bilderbogen beschrieben. Darin lässt Matschke ein Leben in der alten Bundesrepublik entstehen, in einer Neubausiedlung im Hessen der 80er Jahre. An seiner Biografie entlang erzählt er die Geschichte eines jungen Mannes zwischen Schule und Zivildienst. Der Vater Pfarrer, die Mutter Angestellte bei der Post. Dazu die erste große Liebe.