Kultur: Vielfalt der Mundart

Evelyne Troxler

Evelyne Troxler Foto: zVg

Evelyne Troxler, 1950 in Mulhouse geboren, ist Tochter von Tony Troxler, dem bekannten Schriftsteller und Schauspieler, der sein Leben der elsässischen Sprache gewidmet hatte. Sie tritt als Schauspielerin im Elsässer Theater auf und ist Spezialistin für Lesungen elsässischer Dichtung. Sie ist verantwortlich für den Elsässisch-Unterricht an Schulen und Volkshochschulen, bildet Dozenten aus und unterrichtet selber Elsässisch. Sie war in Mühlhausen als stellvertretende Bürgermeisterin verantwortlich für die regionale Sprache und Kultur sowie Initiantin für 300 zweisprachige Straßenbenennungen in der Stadt (Französisch/Elsässisch). Außerdem war sie Mitbegründerin der zweisprachigen Schulen im Elsass und hat mehrfach veröffentlicht.

Kramer und Wunderlin

Gabriel Kramer, 1976 im Schweizer Laufenburg geboren, ist nach einer Ausbildung zum Maschinenzeichner und nach Studien an der Schule für Gestaltung in Basel Musiker geworden. Er spielte schon in über 20 Formationen mit. Auf inzwischen 15 CDs ist er zu hören – in Mundart. Dazu hat er ein Comicalbum „Jahreszeiten“ herausgegeben und das „CH-Folksliederbuch“. Er begleitet seinen Gesang gerne mit der Gitarre sowie allen erdenklichen Saiten-Zupf-Instrumenten.

Das Duo WunderKram Foto: MM Jung

Sonja Wunderlin, 1983 ebenfalls in Laufenburg geboren, ist Naturärztin und Musikerin. Ausgesprochen vielseitig tritt sie hervor mit Gesang und Spiel auf Dudelsack, Chalumeau, Ocarina, Historischen Knochen- und Hornflöten, Saxofon, Schalmei, Gitarre und Akkordeon. Außer im Duo mit ihrem Lebenspartner präsentiert sie Folk-Musik sowie historisch inspirierte Musik auf alten Instrumenten. Bisher sind elf CDs mit ihrer Mitwirkung erschienen.

Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer treten zusammen seit 2005 als Duo WunderKram mit eigenen Liedern und Kompositionen auf. Zusammen haben sie auch das Liederbuch mit CD „Schwizer Volksliedli“ (2011) herausgegeben.

Der Initiator

Markus Manfred Jung, bestens bekannt und vernetzt in der Regio, schreibt Prosa, Lyrik, Theaterstücke und Hörspiele in Hochdeutsch und alemannischer Mundart. Er lebt mit der Malerin Bettina Bohn im Kleinen Wiesental. Mit ihr zusammen gab er den Bild-Gedichtband „Schluchten von Licht“ heraus. Demnächst soll der Nachfolgeband „Dies geatmete Licht – Des gschnupfti Liecht“ vorgestellt werden. Er begründete 1989 mit Thomas Burth die „Internationale Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt“, die er zusammen mit Volker Habermaier leitet.

Der Moderator

Moderator Volker Habermaier Foto: MM Jung

Volker Habermaier, Oberstudiendirektor und Schulleiter, ist Präsident des Hebelbund Lörrach“ und seit 19 Jahren Moderator der Literatur-Werkstatt und der Mund-Art-Veranstaltungen. Der Germanist und Historiker publiziert wissenschaftliche Aufsätze zu literarischen, historischen und musikalischen Themen. Zudem ist er Schulbuchautor und Verfasser fachdidaktischer Arbeiten, auch zur Mundartliteratur. Zwölf Jahre lang war er Mitglied der Hebelpreis-Jury. Er erhielt 2022 die „Heimat-Medaille Baden-Württemberg“.