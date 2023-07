Kultur Wüstenblues

Sängerin Irene Lupe Scarpato erzeugte sofort eine knisternde Stimmung. Foto: Tonio Paßlick

Musikalische Weltreise

Auch Vieux Farka Touré benötigt für seine musikalische Weltreise nur zwei Mitspieler: Marshall Henry am Bass und Adama Koné mit seiner Schlagzeug-Batterie und einer großen Kalebasse. Schlicht und fast ohne Moves steht er in seinem traditionell bestickten Damast-Gewand und modischer Sonnenbrille da – und lässt die Musik sprechen.

Es sind Klänge wie Liebesbriefe an seinen Vater und vor allem an die Region um Timboktou im nördlichen Mali, die so viele bekannte Interpreten hervorgebracht hat. Sublime Bluesmeditationen wie „Lahidou“, das sanft rollende Liebeslied „Flany Konare“ oder „Les Racines“ mit seiner Flamenco-Perkussion und lauernden Gitarrenriffs. Songs, deren eindringliche Inhalte die politischen Botschaften im Alltag spiegeln. Etwa „Ngala Kaourene“ mit seinem Appell an die Einheit der Malier über alle ethnischen Grenzen hinweg.

Die Orientierung an seinen Wurzeln geht einher mit einer musikalischen Mission: karge, langsame und dafür eindringliche Arrangements, fast meditativ in ihren steten Wiederholungen.

Sein Vater habe ihn gelehrt, die Musik einfach zu halten. Schlicht und gelassen. Ein großer Teil des Programms wird gespeist von den Alben der letzten beiden Jahre, die nicht nur viele Elemente malischer Wurzeln der Songhai aufnehmen, sondern wie ein Gegenbild zu den überhandnehmenden Fast Food Pop-Produktionen aus dem Labtop wirken. Und dennoch von magischen Gitarren-Soli geprägt werden, die ihm den Übernamen „Jimi Hendrix der Sahara“ eingebracht hatten.

Zwischen seinem ersten Album 2007 in der Zeit, als sein Vater starb und ihn noch zu einzelnen Titeln inspirierte, und dem Bühnenauftritt in Lörrach schulterte er das große Erbe, verbrämte es mit Funk, Reggae und lateinamerikanischen Anleihen. Und kehrte nun zurück, inzwischen ein Weltstar und ein beeindruckender Vertreter des afrikanischen Blues, dem er durch seine Elektrifizierung moderne und urbane Farben gegeben hat. Trance-artige Jam-Sessions entstehen, tanzbar und träumbar zugleich. Kein Wüstensturm, sondern ein hypnotisches Wechselspiel zwischen Gitarre und Gesang.

Betörende Grooves

Eine Brücke von alter Kultur zu zeitgenössischem Geist, eindringlich und resonant. Und doch voller Lebenslust. Willig verliert man sich in dieser Welt betörender und komplexer Grooves. Und bekommt eine leise Ahnung, mit welchem bangen Puls der eigentlich junge Farka Touré an die aktuellen Ereignissen am Niger denkt.