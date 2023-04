Die Idee sei, dass sich schließlich auch das Publikum von der Choreografie mitreißen lasse.

Wer möchte mitmachen?

Aufgeführt wird das Projekt am 3. Juni im elsässischen Mülhausen, am 8. Juni im Theater Basel und am 10. Juni im Theater Freiburg. Die drei Häuser suchen nun Menschen ab 16 Jahren, die sich am Projekt beteiligen möchten. Vorgesehen für das Projekt sind zwei Probewochenenden am 20./21. Mai sowie am 27./28. Mai und eine Generalprobe am 2. Juni.

Interessenten, die am Projekt teilnehmen möchten können sich melden: www.theater-basel.ch