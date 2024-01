Kulturfabrik-Austellung: Von Spannung und Harmonie

Darin trifft sie sich mit ihrem Mitaussteller, dem Freiburger Bildhauer Ralf Weber. Auch er, von der klassischen Bildhauerei herkommend, ist inzwischen in seinem Metier in neuen Medien unterwegs. Er zeichnet seine Formen digital am Computer und stellt sie über einen 3D-Drucker her. Man sieht einige Beispiele dieser modernen Plastiken aus Kunststoff.

Der 3D-Drucker als Hilfsmittel des Bildhauers

Webers Formen sind abstrakt, aber von der Natur abgeleitet; sie erinnern an farbintensive Korallen oder Schwämme und tragen farbige Titel wie „coral.blue“, „coral.yellow“ oder „coral.türkis“.

Dass Weber die traditionelle Bildhauerei nicht ganz verlassen hat, zeigen einige Arbeiten in Stein, Holz und Bronze. Auch hier geht er in abstrakte Phantasieformen, teils mit starken Oberflächenstrukturen beim Granit oder löchrigen Durchbrüchen in der Skulptur „Self“ aus Proton-Stein.

Kuriert mit großem künstlerischem Gespür

Obwohl Koglin Anne Mundo, die er vom gemeinsamen Studium in Berlin her kennt, und Ralf Weber zum „Blinde Date“ zusammengebracht hat, ergänzen sich ihre Arbeiten in der weiträumigen Kulturfabrik überraschend gut zu einer überaus harmonischen und spannenden Doppelausstellung. Dieser Gesamteindruck entsteht nicht zuletzt durch das künstlerische Gespür und Auge des Kurators, der die Räume, die etwas Urbanes haben, mit interessanten Durchblicken und Raumeindrücken geschickt ausnutzt als Plattform für aktuelle Kunst.

Ausstellung „substitute“ in der Kulturfabrik bis 25. Februar, mittwochs, samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr.