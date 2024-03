Kundgebung gegen rechts: „Demokratie leben macht Spaß“

Mission

„Die Kundgebung soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer demokratischen Haltung stärken und Mut dazu machen, weiterhin für eine starke Demokratie aktiv zu bleiben“, schreiben die Organisatoren. Der Markt der Demokratie biete dann die Gelegenheit, konkrete Möglichkeiten der aktiven bürgerschaftlichen Beteiligung kennenzulernen. Im Ehrenamt, der Vereinsarbeit oder in der Kommunalpolitik aktiv zu sein bedeute, Zusammenleben in Schopfheim konkret mitzugestalten und damit Demokratie vor Ort nachhaltig zu stärken. „Das Aktionsbündnis Schopfheim bleibt bunt freut sich auf einen bunten und abwechslungsreichen Nachmittag, der zeigt, Demokratie leben macht auch Spaß“, heißt es abschließend.