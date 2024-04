Kunst Biennale in Venedig ehrt indigene Künstler

Unter dem Titel "kith and kin" (zu Deutsch aus dem Mittelenglischen etwa: "Freunde und Familie") gestaltete Archie Moore den australischen Pavillon. Er erhielt den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag. In seiner Ausstellung in den Giardini beschäftigt sich Moore mit der Geschichte der Aborigines, zu denen er selbst gehört: An den Wänden und der Decke der Ausstellung ist handschriftlich mit Kreide ein Stammbaum aufgezeichnet.