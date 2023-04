Kunstradfahren RSV Herten blüht wieder auf

Am vergangenen Samstag fanden der zweite Durchgang des Bezirkspokals der Kunstradfahrer Hochrhein-Wiesental und die Bezirksmeisterschaften der Schülerinnen und Schüler im Kunstradfahren in Herten statt. Der RSV Herten 1907 erzielte dabei in den Altersklassen U9, U11, U13 und U15 beeindruckende Erfolge und stellte die Dominanz des Vereins in der Schülerkategorie unter Beweis