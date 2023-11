Kunstradfahren: RSV Herten dominiert den Bezirkspokal

Bei den Schülerinnen U13 stellte Rebekka Weiß ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und erzielte einen beachtlichen Erfolg. Gladys June Holle vom RV Lottstetten und Marie Fritsch vom RSV Wallbach vervollständigten das Podium.

Bei den Jungen zeigte Phil Arzner vom RSV Dogern eine gute Leistung und gewann den Bezirkspokal in der Kategorie U11. In der Kategorie U15 überzeugten Masi/Vellutini im Zweierpaar und sicherten sich konkurrenzlos den Bezirkstitel.

Die Junioren U19 wurden von Nicolaj von Schneyder vom RSV Lottstetten angeführt, gefolgt von Jimmy Lee Holle. Bei den Männern setzte sich Matthias Piberhofer vom RV Lottstetten durch und sicherte sich den Titel.

Ein Highlight bildeten Letizia Daudey und Sofia Baier bei den Juniorinnen U19 im Zweierfahren, die mit ihrer Performance die Zuschauer in Staunen versetzten.

Den krönenden Abschluss des Wettkampftages bildeten die beiden Lokalmatadorinnen Caroline Wirth und Stefanie Probst. In der Altersklasse U19 Juniorinnen lieferten sie eine beeindruckende Darbietung. Caroline Wirth führte das Feld mit 111,72 ausgefahrenen von 123 aufgestellten Punkten an, während Stefanie Probst mit einer starken Leistung von 83,64 ausgefahrenen von 100,00 aufgestellten Punkten den zweiten Platz belegte. Ihre herausragenden Performances unterstrichen die hohe Qualität und den Ehrgeiz des Kunstradsports in der Region. Mit diesen Ergebnissen setzten sie ein glänzendes Finale zu einem Wettkampftag voller Spannung und sportlicher Höchstleistungen.

Insgesamt traten 51 Athletinnen und Athleten an den drei Durchgängen des Bezirkspokals an, wobei die Schülerklassen die meisten Teilnehmer verzeichneten. Diese Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung des Kunstradsports für die Region und lässt die Vorfreude auf den nächsten Wettkampf am 4. Februar in Lottstetten bereits jetzt steigen.