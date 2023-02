Kunstturnen Männerriege des ESV Weil will es wieder wagen

„Wir hatten bereits eine sehr erfolgreiche MHTG- Mannschaft der Männer in der zweiten Bundesliga“, so Meier. Und auch bei den Frauen hat sich diese Lösung schon öfter bewährt, um Vereine dazu zu animieren, wieder an Mannschaftswettkämpfen teilzunehmen.

Da von Seiten der neuen Männermannschaft kein formeller Antrag beim MHTG eingegangen ist, kam es nun dazu, dass Bär unter dem Dach des ESV Weil eine Riege auf die Beine stellte. Sieben Mannschaften treten diese Saison in der Bezirksliga an. Geturnt wird an den sechs Geräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Pro Gerät treten fünf der acht Turner einer Riege an, vier Sportler werden dann in die Wertung genommen.