Kunstturnen Rundum gelungene Gaueinzelmeisterschaften

Bei den Turnerinnen der Leistungsklassen LK1 bis LK4 gingen am Sontag in der Isteiner Kunstturnhalle von 68 gemeldeten Mädchen 60 an den Start. Bei den jüngeren Athletinnen, die am Freitag in der Halle in Tumringen am Wettkampf teilnahmen, waren es von 20 gemeldeten Starterinnen noch 16 Mädchen, die ihr Können am Boden, am Reck, beim Sprung und am Schwebebalken zeigten. „Es waren beide Wettkampftage eine gelungene Sache mit keinen Verletzungen und toller Organisation von Sonja Schöpflin und den ausrichtenden Vereinen“, freute sich Nadine Reidick, Trainerin beim TV Rheinfelden.

Gerade für die Mädchen in Tumringen war der Wettkampf etwas Besonderes. Denn für die jüngsten Gruppen waren die P-Übungen der erste Einzelwettkampf in ihrer Laufbahn als Kunstturnerin.