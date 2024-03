Landfrauen: „Starke Frauen – starkes Land“

Die Frauen stärken

Die neue Präsidentin des Landfrauenverbands Christiane Wangler dankte wiederum Marion Dammann als Vertreterin des Landkreises, der die Landfrauen finanziell großzügig unterstütze. Es gebe nur drei Landkreise, die hier so engagiert seien, so Wangler. Sie betonte die Wichtigkeit gegenseitiger Wertschätzung und informierte über die Angebote des Verbands. Es gebe Seminare zu unterschiedlichen Themen, auch im Bezirk, man sei eine starke Gemeinschaft und offen für alle Frauen, die auf dem Land leben. Der Verband wolle die Interessen der Frauen und Familien im ländlichen Raum vertreten, so stehe es auch im von ihr vorgestellten neuen Flyer. Man wolle Frauen fördern und stärken und die Lebensqualität auf dem Land erhalten und verbessern. „Starke Frauen, starkes Land“, betonte die 47-Jährige.